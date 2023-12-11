Израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе

Израильские военные задержали сотни палестинских мужчин в городе Газа и его окрестностях, что вызывало обеспокоенность среди правозащитных групп, газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По словам представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), задержанные являются боевиками ХАМАС, которые сдались в плен. Однако представители радикальной группировки опровергают факт сдачи боевиков, заявляя, что плененные — гражданские лица.

Как сообщает WSJ, в сети появились фотографии и видео десятков палестинских мужчин в нижнем белье. На некоторых изображениях они сидят рядами с завязанными глазами и руками за головой или спиной. На других фото видны груды оружия.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари рассказал, что фотографии сделаны из двух районов — Шуджайи и Джабалии, где находятся опорные пункты ХАМАС.

Несколько жителей Газы рассказали о задержании членов семей, как части массовой кампании в отношении любого мужчины призывного возраста в этом районе. Однако они отметили, что многих из них отпустили через день.