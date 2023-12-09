Американские БПЛА неоднократно нарушили воздушное пространство Сирии

Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — цитирует его ТАСС.