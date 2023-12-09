Американские БПЛА неоднократно нарушили воздушное пространство Сирии

МО: авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — цитирует его ТАСС.
Ранее шиитские группировки заявили об атаке с помощью БПЛА на базы США в Ираке и Сирии.