МО: авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.

Американские БПЛА неоднократно нарушили воздушное пространство Сирии
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Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — цитирует его ТАСС.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке с помощью БПЛА на базы США в Ираке и Сирии.