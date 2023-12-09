Стало известно, как усовершенствовали БПЛА «Герань»

Эти дроны теперь используют реактивные двигатели, это серьезно повысило их эффективность, заявил генерал в беседе с радио Sputnik .

В начале СВО на «Герани» устанавливали электрические или поршневые двигатели, их мощность составляла около 50 лошадиных сил, они несли заряд до 3 кг. Усовершенствованные модели увеличили скорость полета до 800 км/ч в пикировании, ранее их скорость доходила до 300 км/ч в пикировании.