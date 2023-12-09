Йеменские хуситы предупредили о препятствиях для кораблей, идущих в Израиль

«Вооруженные силы Йемена заявляют, что они будут препятствовать проходу кораблей, идущих к Израилю», — заявил он.

По словам Сарии, для хуситов не будет иметь значения, какой именно стране принадлежат эти суда и предостерег международные судоходные компании от сотрудничества с портами Израиля. Для всех остальных кораблей мятежники не будут представлять угрозу, добавил он.