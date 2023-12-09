США заподозрили в удерживании танков Abrams от линии фронта

Американские танки Abrams до сих пор не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). США удерживают их от линии фронта для того, чтобы сохранить престиж своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжить поставки своей техники в страны Запада. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.