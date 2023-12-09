СМИ: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе

Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС ) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen , передает ТАСС .

После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.