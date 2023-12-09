Al Mayadeen: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе

Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

СМИ: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе
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Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen, передает ТАСС.

После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.

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До этого сообщалось, что израильская армия подорвала здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.