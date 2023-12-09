Госдеп США одобрил поставку Израилю танковых снарядов на $106,5 млн

Госдеп одобрил возможную поставку Израилю танковых снарядов на более чем $100 млн, сообщила пресс-служба Управления военного сотрудничества Министерства обороны США. В Пентагоне уточнили, что Тель-Авив запросил почти 14 тысяч боеприпасов.

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Правительство Израиля запросило закупку 13 981 120-миллиметрового фугасного противотанкового многоцелевого снаряда M830A1 с трассирующими (MPAT) танковыми патронами. Также включены публикации и техническая документация, услуги инженерной, технической и логистической поддержки правительства США и подрядчиков, исследования и опросы и другие соответствующие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программ. Ориентировочная общая стоимость составляет $106,5 млн, — сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США отметили, что Госдеп предоставил конгрессу подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля этих танковых снарядов в интересах национальной безопасности самих Соединенных Штатов. В Пентагоне пояснили, что США привержены безопасности еврейского государства, и для национальных интересов страны «жизненно важно» помочь Израилю в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны.

Американцы планируют поставить снаряды из собственных запасов. В Минобороны США заверили, что это не отразится на обороноспособности страны.