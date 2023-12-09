Нидерланды проследили за кораблями России в Северном море

В Северном море нидерландский фрегат Hr.Ms. De Ruyter и вертолет NH90 сопроводили отряд ВМФ России в составе корвета «Стойкий», подводной лодки и буксира «Сергей Балк». Об этом сообщают Королевские ВМС Нидерландов на своем сайте.

Уточняется, что отряд проходил через эксклюзивную экономическую зону Нидерландов в Северном море.

Нидерланды полагают, что российский отряд направляется в Средиземное море. Отмечается, что после завершения сопровождения флотом Нидерландов за ним стали следить силы ВМС других стран НАТО.