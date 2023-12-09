Названа причина, по которой Запад не поставляет корабли Украине
Западные страны поставили Украине большое количество вооружений и военной техники. Вместе с тем, в составе пакетов помощи не было ни одного корабля, пишет Express.
Аналитик Алан Мендоса рассказал, что поставки военных судов ВСУ осложняются рядом факторов.
В частности тем, отметил эксперт, что корабли с относительно большим водоизмещением возможно доставить на Украину только по Черному морю.
В ходе доставки или при самостоятельном переходе их могут перехватить и уничтожить россияне, уточнил Мендоса.
Ранее сообщалось, что западные страны в 2022-2023 годах поставили Украине основные боевые танки, БТР, БМП, комплексы ПВО, различные беспилотники.
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