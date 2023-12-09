Названа причина, по которой Запад не поставляет корабли Украине

Западные страны поставили Украине большое количество вооружений и военной техники. Вместе с тем, в составе пакетов помощи не было ни одного корабля, пишет Express.

Аналитик Алан Мендоса рассказал, что поставки военных судов ВСУ осложняются рядом факторов.

В частности тем, отметил эксперт, что корабли с относительно большим водоизмещением возможно доставить на Украину только по Черному морю.

В ходе доставки или при самостоятельном переходе их могут перехватить и уничтожить россияне, уточнил Мендоса.