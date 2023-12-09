SHOT: ВСУ обстреляли поселок в Брянской области из танка

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. По его информации, ВСУ осуществили атаку накануне вечером. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области из танка
© МО Украины

Канал уточнил, что всего зафиксировано три прилета, атака велась снарядами 125-го калибра. В публикации уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле деревни Елизаветовка Глушковского района. По его словам, было зафиксировано не менее 10 прилетов. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждены были два частных домовладения. Губернатор пообещал гражданам, что власти региона окажут всю необходимую помощь в восстановлении и ремонте построек.