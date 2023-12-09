Войска России нанесли удар по местам производства боеприпасов для РСЗО ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар по местам производства реактивных снарядов для систем «Ольха» и «Град», а также ракет «Гром», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Войска России нанесли удар по местам производства боеприпасов для РСЗО ВСУ
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Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», — сообщило МО РФ.

По данным Минобороны России, за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ составили до 625 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», два орудия Д-30, две боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, гаубицу «Мста-Б». Помимо того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении двух бригад ВСУ и одной бригады Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в результате боев в районе Серебрянского лесничества украинская армия потеряла до 290 военнослужащих.