Российский боец закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив

Российский снайпер с позывным Покемон закрыл сослуживцев от взрыва польской мины и остался жив. Об этом сообщает Telegram -канал «Mash на Донбассе».

«Шел впереди, прямо перед ним прилетела мина. Покемон словил почти все осколки: в голову, спину, ноги, а ребята остались практически невредимы», — говорится в сообщении.

Больше всего у него пострадал позвоночник, он перенес шесть операций по установке железных пластин. Сначала он перемещался на инвалидной коляске и не верил, что сможет встать на ноги, но сейчас уже научился качаться на брусьях.