Bild: ВС России вошли в Авдеевку еще с одного направления

Российская армия вошла в Авдеевку еще с одного направления и установила контроль над северо-восточной частью дачной зоны, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на немецкое издание Bild. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как пишет канал, о продвижении ВС России свидетельствует видео ВСУ, опубликованное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком . На кадрах показан бой, в котором предполагаемым российским военным под обстрелом танка пришлось покинуть одно из зданий.

Военэксперт Bild Юлиан Репке предположил, что бой проходил у дач южнее Красногоровки, подконтрольной российской армии. По мнению Репке, это не говорит о том, что Авдеевка будет взята ВС РФ в ближайшее время. Он отметил, что сражения за город продолжаются всего пару месяцев, напомнив, что ВСУ удавалось удерживать Артемовск на протяжении восьми месяцев.