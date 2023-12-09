В США заявили, что военная поддержка Киева висит на волоске

Военная поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий президента США Джо Байдена, который решил объединить финансирование военных нужд зарубежных партнеров и внутренней миграционной реформы. Об этом пишет газета New York Times.

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«Когда президент Байден в прошлом месяце направил свой запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю, он включил в него просьбу о выделении дополнительных денег для помощи в обеспечении безопасности на границе с Мексикой. Он хотел не только разрешить кризис, но и подсластить республиканцев, заручившись их поддержкой», — сообщает издание.

Однако, по мнению New York Times, этот шаг завел его Байдена в тупик: демократическая партия разделилась в мнениях относительно миграционного кризиса.

В сложившейся тупиковой ситуации суть внешней политики Байдена — поддержка конфликта на Украине — висит на волоске.

«Очевидно, что мы глубоко обеспокоены этим. У нас есть еще несколько недель», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, «есть небольшое количество республиканцев, которые хотят сделать помощь Киеву заложником довольно радикальной пограничной политики, о которой президент не желает говорить».

При этом ряд политических экспертов США считает, что Байдену вообще не следовало совмещать финансирование военных расходов Украины и Израиля с иммиграционной реформой.