Захарова с иронией отреагировала на призыв Зеленской к Западу не бросать Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова с иронией отреагировала на призыв жены украинского президента Елены Зеленской к Западу не бросать Украину . Комментарий дипломата размещен в ее Telegram -канале.

Ранее Елена Зеленская обратилась к западным партнерам Украины и призвала их продолжать поддержку республики. По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для Украины смертельную опасность: «Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем просто устать от этой ситуации, потому что, если мы устанем, значит мы умрем. Если мир устанет, нас оставят умирать».