Эксперт оценил желание США создать ядерную державу из Японии

Если это будет разрешено сделать Японии, откроется ящик Пандоры. Другие страны мира начнут производить ЯО так же, как делают обычное артиллерийское, артиллерийские системы или другие виды вооружения. На мой взгляд, это крайне опасное предложение. Если Японии будет разрешено создать ЯО, это приведет к серьезному дисбалансу и может возникнуть военный конфликт с участием КНДР или Китая, которые попытаются уничтожить научный центр, если такое оружие будет создаваться, — сказал собеседник.