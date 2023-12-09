В Киеве признали, что дальнейшая мобилизация будет сложной

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал 9 декабря дальнейшую мобилизацию украинцев сложной, но необходимой. Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона.

Киевский чиновник заметил, что многие на Украине хотят жить в «свободном государстве», но при этом не готовы вкладываться в его «защиту».

В настоящее время Киев готовит программу, предполагающую смену пропагандистской составляющей мобилизации на Украине и предоставление большего объема информации относительно подготовки мобилизованных к участию в боевых действиях, добавил Подоляк.

При этом советник офиса президента Украины признал, что в дальнейшем «мобилизация будет сложной, но необходимой».