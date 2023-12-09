В Киеве признали, что дальнейшая мобилизация будет сложной
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал 9 декабря дальнейшую мобилизацию украинцев сложной, но необходимой. Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона.
Киевский чиновник заметил, что многие на Украине хотят жить в «свободном государстве», но при этом не готовы вкладываться в его «защиту».
В настоящее время Киев готовит программу, предполагающую смену пропагандистской составляющей мобилизации на Украине и предоставление большего объема информации относительно подготовки мобилизованных к участию в боевых действиях, добавил Подоляк.
При этом советник офиса президента Украины признал, что в дальнейшем «мобилизация будет сложной, но необходимой».
После начала СВО президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и подписал указ о всеобщей мобилизации на 90 суток. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Впоследствии режим военного положения и всеобщей мобилизации на Украине неоднократно продлевали. 8 ноября 2023 года верховная рада в очередной раз поддержала продолжение действия указанных режимов еще на 90 дней — вплоть до 14 февраля 2024 года.