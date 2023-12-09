ЦТАК: Северная Корея запустит новые разведывательные спутники

Северная Корея запустит на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР запустит новые спутники для разведки
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«Наши спутники-разведчики (...) станут космическими дозорными и мощными прицелами, предоставляющими в режиме реального времени массу ценной информации о военных действиях враждебных сил против КНДР, а при необходимости выполнят роль проводника, наводящего наш сверхмощный удар», — говорится в публикации.

20 ноября КНДР уведомила Японию, что планирует запустить свой первый военный спутник.

21 ноября в Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником.

22 ноября в Южной Корее сообщили, что спутник КНДР достиг орбиты.

28 ноября спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.

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