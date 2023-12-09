КНДР запустит новые спутники для разведки

ЦТАК: Северная Корея запустит новые разведывательные спутники
Северная Корея запустит на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Наши спутники-разведчики (...) станут космическими дозорными и мощными прицелами, предоставляющими в режиме реального времени массу ценной информации о военных действиях враждебных сил против КНДР, а при необходимости выполнят роль проводника, наводящего наш сверхмощный удар», — говорится в публикации.
20 ноября КНДР уведомила Японию, что планирует запустить свой первый военный спутник.
21 ноября в Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником.
22 ноября в Южной Корее сообщили, что спутник КНДР достиг орбиты.
28 ноября спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.