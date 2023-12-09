КНДР запустит новые спутники для разведки

«Наши спутники-разведчики (...) станут космическими дозорными и мощными прицелами, предоставляющими в режиме реального времени массу ценной информации о военных действиях враждебных сил против КНДР, а при необходимости выполнят роль проводника, наводящего наш сверхмощный удар», — говорится в публикации.