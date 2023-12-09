ХАМАС заявил, что израильский рейд закончился смертью заложника

Вооруженное крыло ХАМАС опубликовало видео, на котором, по его словам, показаны "последствия неудавшейся израильской операции по освобождению израильского заложника".

На видео мужчина говорит, что его удерживают в заложниках 40 дней. Предполагается, что видео могло быть записано в середине ноября, сообщает ВВС (ресурс заблокирован в РФ). Свое имя и возраст он произносит на видео. На кафельном полу видно много крови, а также оружие и техника, которую, как утверждается в ролике, захватила группировка. Вторая часть видео заканчивается кадрами окровавленного тела, похожего на тело того же заложника, которого показывали ранее.

В ролике на арабском языке говорится, что израильским солдатам "не удалось добраться" до заложника, что привело к его смерти, и они "быстро покинули место". ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала машину скорой помощи, чтобы добраться до места, где удерживался заложник. Телекомпания не проверила видео и не располагает подтверждением содержащихся в нем заявлений ХАМАС.

На брифинге в пятницу вечером представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что двое израильских солдат были серьезно ранены во время операции в секторе Газа по освобождению заложников. По его словам, "террористы, участвовавшие в похищении и удерживании заложников", были убиты. Он добавил, что ни один заложник не был освобожден. Неясно, имел ли он в виду тот же инцидент, описанный в видео Хамаса, или что-то другое.