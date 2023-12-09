Дрон-камикадзе "Владлен Татарский" впервые применили с корабля на море

В Телеграм-канале "Судоплатов" опубликовали кадры первого применения FPV-дрона "Владлен Татарский" с корабля наморе.

Судя по видео, пока это были испытания дрона-камикадзе в новой для него среде. "ВТ-40", снаряженный сразу двумя боеприпасами, в конце вылета поразил некую плавучую платформу, видимо, учебную цель.

Напомним, что FPV-дрон "Владлен Татарский" ("ВТ-40") назвали в честь Владлена Татарского (Максима Фомина), поскольку военкор принимал активное участие в его разработке и вообще в популяризации беспилотной авиации на фронте.

Беспилотник применяют в зоне СВО более полугода. За это время он показал себя как грозное и эффективное оружие. На счету "ВТ-40" сотни уничтоженных единиц техники, в том числе западного производства. Стал он кошмаром и для пехоты ВСУ.