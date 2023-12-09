В Соединенных Штатах Америки обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

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По информации медиа, в стране усилились противодействия относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине. Это связано с тем, что союзник потерял слишком много военной техники, отправленной Западом. Журналисты отметили, что без западных партнеров Украина не сможет оказывать сопротивление и выполнять «даже самые базовые функции», так как внутренняя экономика рухнула.

Также в материале говорится, что в США задумались о репутации лучшего американского танка M1 Abrams, которая может быть разрушена из-за многочисленных случаев захвата или потери техники. Согласно нескольким неподтвержденным сообщениям, США оказывает давление на Украину, чтобы она удерживала машины от линии фронта.