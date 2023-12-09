Военный РФ: в районе Артемовска 90% дронов-камикадзе ВСУ не достигают цели

"Очень многие дроны до цели не долетают. Если брать из 100 дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает. Здесь есть много факторов, один - это высота. Если он [оператор] запускает с низины, а впереди - высота, связь будет теряться, если не повесить сверху ретранслятор. Они не долетают и благодаря нашим [средствам] РЭБ, и благодаря перепаду высот", - сказал Турок.