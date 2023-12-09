Мобилизация: последние новости на сегодня 9 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 декабря 2023, в материале «Рамблера».

В Музее Победы откроют стену героев СВО

В Музее Победы в День Героев Отечества откроется Стена героев специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея в Москве.

Там пояснили, что стену дополнит масштабный выставочный проект «Zаветам Vерны», который посвящен современным Героям России. Туда занесут все имена участников боев на Украине, получивших звания Героев Российской Федерации, пообещали в пресс-службе музея.

В Минобороны сообщили, что с начала СВО звание Героя РФ получили 55 десантников

С начала военного конфликта между Россией и Украиной звание Героя России получили более 50 военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«55 военнослужащих ВДВ удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества», — уточняет военное ведомство.

Там добавили, что личный состав ВДВ всегда выполняет все поставленные задачи с честью.

В Тамбовской области введут дополнительные выплаты для участников СВО

Законопроект о дополнительной поддержке участников специальной военной операции рассмотрели на внеочередном заседании депутаты Тамбовской областной Думы. Они решили установить дополнительные стимулирующие региональные выплаты. Об этом пишет OnlineTambov.ru.

Как говорится в публикации, предлагается выплачивать дополнительные средства лицам, призванным на военную службу в армию РФ по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы. Размер такой единовременной выплаты — 100 тысяч рублей.