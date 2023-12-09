Спецоперация на Украине 9 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 декабря 2023 года.

Минобороны РФ сообщило о поражении трех украинских бригад на краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» поразили две бригады Вооруженных сил Украины и одну бригаду национальной гвардии на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, пишет ТАСС.

Он указал, что общие потери противника составили до 290 военнослужащих.

Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух солдат в зоне СВО

Решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2024 году поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Таким мнением поделился председатель Народного совета ДНР Артем Жога, пишет РИА Новости.

«Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов», — заявил он, пояснив, что Путин — верховный главнокомандующий, которому доверяют солдаты.

Жога подчеркнул, что российские военнослужащие готовы выполнять все боевые задачи, которые он поставит.

МО РФ сообщило о сбитом десантниками дроне ВСУ "Баба Яга" с помощью воздушного тарана

Украинский беспилотный летательный аппарат «Баба Яга» был сбит операторами дальневосточного соединения ВДВ в районе Артемовска в ДНР с помощью воздушного тарана другим дроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как рассказал офицер ВДВ с позывным Объектив, они заметили вражеский дрон в сумерках и решили сбить его российским квадрокоптером.