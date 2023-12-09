Западные СМИ призвали Японию стать ядерной державой для "сдерживания" России

Западные СМИ: у границ России нужно создать новую ядерную державу
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен.
"Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие", — считает автор статьи.
Как пишет РИА Новости, журналист предположил, что Токио сможет использовать ядерное оружие для "сдерживания" соседей: Китая, КНДР и России.
Ранее "СП" писала, что первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подверг жесткой критике решение США наложить вето на решение Совбеза ООН по сектору Газа. Решение предполагало требование к Израилю и ХАМАС прекратить огонь.