Западные СМИ призвали Японию стать ядерной державой для "сдерживания" России

Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен.

"Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие", — считает автор статьи.

Как пишет РИА Новости, журналист предположил, что Токио сможет использовать ядерное оружие для "сдерживания" соседей: Китая, КНДР и России.