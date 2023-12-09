Российские военные поразили три бригады ВСУ

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России поразила три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате чего потери Киева составили до 290 военнослужащих. Об этом пишет Минобороны РФ.