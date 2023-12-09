Российские военные поразили три бригады ВСУ
Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России поразила три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате чего потери Киева составили до 290 военнослужащих. Об этом пишет Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук уточнил, что российские военные атаковали две бригады ВСУ и одну бригаду украинской нацгвардии.
«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что ВСУ увеличили применение FPV-дронов на краснолиманском направлении.
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