Израиль ударил по жилым домам на юге сектора Газа

Как минимум шесть палестинцев погибли в результате бомбардировки Израилем жилых домов на юге сектора Газа.

По данным телеканала Al Jazeera, удар был нанесен по жилым домам в городе Хан-Юнис, расположенным на юге сектора Газа.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал и жилые кварталы города Рафах, находящегося на крайнем юге сектора.