Израиль ударил по жилым домам на юге сектора Газа
Как минимум шесть палестинцев погибли в результате бомбардировки Израилем жилых домов на юге сектора Газа.
По данным телеканала Al Jazeera, удар был нанесен по жилым домам в городе Хан-Юнис, расположенным на юге сектора Газа.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал и жилые кварталы города Рафах, находящегося на крайнем юге сектора.
Ранее «СП» писала, что подавляющее количество военных лишились своих жизней в результате сражений на юге Израиля. Речь идет о первом дне боевых действий, когда члены движения ХАМАС пересекли границу и атаковали поселения на территории еврейского государства. Нападение произошло 7 октября.