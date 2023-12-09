Израиль ударил по жилым домам на юге сектора Газа

Как минимум шесть палестинцев погибли в результате бомбардировки Израилем жилых домов на юге сектора Газа.

Израиль ударил по жилым домам на юге сектора Газа
© РИА Новости

По данным телеканала Al Jazeera, удар был нанесен по жилым домам в городе Хан-Юнис, расположенным на юге сектора Газа.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал и жилые кварталы города Рафах, находящегося на крайнем юге сектора.

Ранее «СП» писала, что подавляющее количество военных лишились своих жизней в результате сражений на юге Израиля. Речь идет о первом дне боевых действий, когда члены движения ХАМАС пересекли границу и атаковали поселения на территории еврейского государства. Нападение произошло 7 октября.