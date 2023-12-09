Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются, что качество и количество поставляемых Западом и другими странами снарядов гораздо ниже ожидаемого уровня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.

Как утверждает издание, элитная бригада войск Украины недавно отправилась к Авдеевке без дополнительного снаряжения и из-за нехватки боеприпасов не смогла преподнести «подарок» президенту РФ Владимиру Путину на наступающий новый год, а именно — поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города.

В материале уточняется, что колонну нужно было поразить до того, как та наткнется на пехоту.

«Эта ожесточенная битва была частью отчаянной акции по атаке Авдеевки и предотвращению победы президента Путина к началу его избирательной кампании и новогодним торжествам», — пишет The Times.

Украинский сержант Тарас с позывным «Физрук» в беседе с газетой заявил, что летом солдаты получали в десять раз больше снарядов, чем сейчас, при этом их качество тоже было на порядок лучше. Сейчас боеприпасы на Украину возят со всего мира, но большая их часть — некондиция, отметил он.