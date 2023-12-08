Стали известны возможные сроки нового контрнаступления ВСУ

Украина не сможет провести новое масштабное контрнаступление на фронте до 2025 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов стран Запада и военных экспертов.

«Украине нужно время на восстановление, возможно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — отмечается в статье.

В материале также говорится, что ВСУ переходят к обороне на фронте, несмотря на то, что киевские власти утверждают обратное.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВС РФ в данный момент продвигаются к «южным воротам» в Авдеевку в ДНР, но новостей о прорыве обороны и отступлении украинских военных пока нет.