Названы возможные сроки следующего контрнаступления Украины

WSJ: у Киева не будет крупных контрнаступлений до 2025 года
Киеву не получится провести следующее крупное контрнаступление на фронте до 2025 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов стран Запада и военных стратегов.
«Украине нужно время на восстановление, возможно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, чт Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к обороне на фронте, несмотря на то, что украинские власти утверждают обратное.
В частности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что бригады ВСУ готовятся к «новым контрнаступательным и оборонительным операциям».
До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у его страны есть план военных действий на 2024 год. Задачи армии на следующий год определены, отметил он, но не стал уточнять, в чем они заключаются.
Ранее в Пентагоне назвали помощь Украине разумной инвестицией.