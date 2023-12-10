Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также были поражены хранилище топлива для бронетехники ВСУ, живая сила и военная техника в 128-ми районах.