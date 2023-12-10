Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ
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По данным российского военного ведомства, были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также были поражены хранилище топлива для бронетехники ВСУ, живая сила и военная техника в 128-ми районах.

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Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по производствам боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине. В военном ведомстве уточнили, что речь идет о производствах боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

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