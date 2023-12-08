ВС РФ предотвратили попытку диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Министерство обороны России сообщило, что на Херсонском направлении были сорваны попытки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра и острова.
Также были нанесены удары по 35-й и 36-й бригадам морской пехоты, 124-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.
В результате боевых действий потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, также были уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.
Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские войска в течение недели захватили в плен 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также военнослужащие Центрального Военного Округа (группировка войск «Центр») рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили применение FPV-дронов на Краснолиманском направлении.