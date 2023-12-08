Шойгу вручил погоны и госнаграды военным

Министр поздравил военнослужащих с новыми воинскими званиями и государственными наградами и выразил уверенность, что они продолжат верой и правдой служить Отечеству, передает ТАСС .

Он добавил, что ратный труд военных сейчас востребован как никогда за последнее время, страна надеется на них и верит в них. «Это все по вашим заслугам. Продолжайте, приумножайте. Уверен, что вы добьетесь большего», – отметил Шойгу.