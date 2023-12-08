СМИ рассказали о способах уклонения украинцев от мобилизации

Американская газета The Washington Post рассказала, что на Украине растет количество случаев уклонения от мобилизации. Главными способами уклонения издание назвало попытки незаконно пересечь границу и коррупционные схемы.

The Washington Post выяснила, что украинцы все чаще пытаются покинуть страну через крупные КПП с помощью поддельных документов, к примеру, справок об инвалидности. Другие потенциальные новобранцы пробуют покинуть Украину в обход КПП. Из-за этого украинские власти установили дополнительные патрули и катушки колючей проволоки вдоль вершины горного перевала на границе с Румынией.

По данным газеты, как минимум 25 уклонистов утонули, переплывая реку Тыса, отделяющую Украину от Молдавии и Румынии.

Представитель погранслужбы страны Андрей Демченко рассказал изданию, что некоторые мужчины пытаются выехать в потайных отсеках машин, а другие выдают себя за священников или переодеваются в женщин. Неназванный украинец рассказал газете, что давал взятки чиновникам, чтобы числиться в ВСУ по документам. В реальности он жил и работал в Киеве.

В одной из компаний по перевозкам за деньги брали мужчин призывного возраста на вакансии дальнобойщиков. Благодаря этому уклонисты выезжали в Польшу и не возвращались.

Украинские власти выявили 825 случаев дачи взятки пограничникам на общую сумму в 228 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей). С февраля 2022 года пограничники задержали на границе более 16,5 тысячи мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно выехать из страны.

Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил задействовать реестр избирателей для проведения мобилизации. С помощью реестра можно увидеть, кто и где именно голосовал, то есть благодаря этой базе проще установить место жительства человека.