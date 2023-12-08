Военэксперт назвал важную задачу российской авиации в зоне СВО

Российская армия имеет серьезное преимущество над Украиной в сфере военной авиации, одна из главных задач которой — уничтожение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), заявил военный эксперт Василий Дандыкин. News.ru

Он назвал ракетные комплексы Украины «серьезной проблемой» для ВС РФ. По словам военного аналитика, несмотря на огромное преимущество ВС России в авиации, уничтожение ракетных комплексов «остается очень важной задачей». Газета.Ru