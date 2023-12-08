Президент подчеркнул, что участники военной операции обладают силой духа и характером, которые веками отличали защитников Отечества, а их подвигами гордится страна.

Глава Российского государства сегодня вручает медали «Золотая Звезда» обладателям звания Героя России. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля, накануне празднования Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На церемонии будут присутствуют как военные, так и гражданские лица.