Путин заявил, что бойцы ВС РФ развеяли миф о непобедимости западной техники
Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы Российской армии развеяли миф относительно непобедимости военной техники западного производства.
Президент подчеркнул, что участники военной операции обладают силой духа и характером, которые веками отличали защитников Отечества, а их подвигами гордится страна.
Глава Российского государства сегодня вручает медали «Золотая Звезда» обладателям звания Героя России. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля, накануне празднования Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На церемонии будут присутствуют как военные, так и гражданские лица.