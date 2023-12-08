Директор украинского оборонного завода пытался украсть деньги на ремонт Су-27

Служба безопасности Украины (СБУ) уличила директора оборонного предприятия в попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской спецслужбы.

Расследование велось совместно с бюро экономической безопасности. По информации ведомства, глава завода хотел похитить бюджетные средства, которые предназначались на приобретение модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем. Суммарно мужчина вместе с сообщниками пытался украсть 4 млн гривен (около 110 тысяч долларов) — на эту сумму он заключил договор на поставку с аффилированной компанией.

«Дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить», — отметили в СБУ.

Отмечается, что предприятие перечислило компании первую часть платежа в размере половины общей суммы. Средства планировали «вывести в тень» через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между преступниками.