В рядах Вооруженных сил Украине не осталось обученных солдат, а призывники не хотят воевать за власть, пишет The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группой 68-й бригады ВСУ с позывным «Дельфин».

Он признал, что украинским войскам нужно больше солдат, профессиональные военные кадры на исходе, передает ТАСС.

При этом призывники не желают «бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».