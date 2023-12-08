Начались поставки новых комплектов боевого снаряжения "Стрелок" в войска

Концерн "Калашников" начал поставлять новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок" Вооруженным силам РФ.

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Новый комплект боевого снаряжения состоит из бронежилета "Корсет плюс" с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, элементов дополнительной зашиты, набора подсумков, рюкзака и транспортировочной сумки.

Ожидается, что до конца года заказчик получит 25 тысяч комплектов боевого снаряжения "Стрелок".