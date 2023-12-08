Дрон-камикадзе "Огурец" начали применять в хоне СВО

В зоне СВО появились новые дроны-камикадзе "Огурец", разработанные в Екатеринбурге центром спецподготовки "Каскад - Урал". Об РИА Новости сообщил гендиректор центра Антон Федорович.

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Это семидюймовый FPV-дрон, способный нести до 2,5 килограмма взрывчатки на расстояние до пяти километров. По словам разработчика, беспилотник создавался под будущие задачи, на опережение.

А к названию БПЛА решили подойти с юмором, отказавшись от грозных и брутальных имен, которые обычно дают дронам-камикадзе.

Как пояснил Антон Федорович: "...когда наши друзья будут поражать цель, они скажут: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк".

Новый дрон поставляют на фронт комплектацией 5-10 штук вместе с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом.

Напомним, в зоне СВО применяются десятки различных видов дронов-камикадзе, созданных как оборонными предприятиями, так и в частном порядке энтузиастами. Среди самых известных и результативных "Ланцет", "Герань", "Куб", "Владлен Татарский", "Упырь".