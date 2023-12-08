В Белом доме оценили возможность нанесения ударов по хуситам в Йемене

Правительство США не исключает возможности нанесения ударов по повстанцам-хуситам, которые осуществляют свою деятельность на территории Йемена. Такое заявление сделал первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает Bloomberg.

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Он отметил, что Вашингтон оставляет за собой право начать боевые действия в указанном регионе. Но на данный момент руководство страны планирует сосредоточиться на создании морской коалиции, уточнил представитель Белого дома.

«В настоящее время США сосредоточатся на морской коалиции, которая обеспечит уверенность и безопасность коммерческих морских путей», — рассказал американский чиновник.

Тем не менее Файнер подчеркнул, что в случае необходимости Вашингтон рассмотрит и другие варианты развития события. В частности, это произойдет при попытках обострить ситуацию против военнослужащих страны в регионе.