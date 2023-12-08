Спецоперация на Украине 8 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 декабря 2023 года.

Сапёры России предотвратили попытку продвижения ВСУ на Запорожском направлении

Российские сапёры предотвратили новую попытку продвижения врага на Запорожском направлении, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Личный состав батальона организовал прикрытие большого участка переднего края обороны противотанковыми минными полями. Это не позволило в дальнейшем продвинуться вперёд украинской технике.

Ранее российская армия поразила командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Российские десантники поразили дронами блиндаж с пехотой ВСУ под Артемовском

Российский бойцы под Артемовском поразили несколькими FPV-дронами блиндаж с пехотой Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Подразделениями ВДВ с воздуха были обнаружены укрытия для противника, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по украинскому объекту, уничтожив его.

Расчеты российских гаубиц «Мста-Б» уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства в районе Соледара.

МО России сообщило об уничтожении танками Т-80БВМ артиллерии ВСУ на купянском направлении

Российские экипажи танков Т-80БВМ уничтожили артиллерийские позиции противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло на купянском направлении. Огонь корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов. Экипажи танков получают координаты и открывают огонь.