Мобилизация: последние новости на сегодня 8 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Тюменские общественники помогут фонду Путина в поддержке участников СВО

В Тюменской области Общественная палата заключила соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на власти города Ялуторовск.

В соглашении предусмотрено проведение совместных мероприятий по оказанию помощи бойцам и их семьям.

Фонд «Защитники отечества» был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Его основными задачами является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших.

В Волгограде родственникам погибших героев СВО передали ордена Мужества

В Волгограде состоялась передача высоких наград родственникам погибших героев спецоперации, сообщает «Волгоградская правда».

Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Родственникам погибших были переданы ордена Мужества.

Уполномоченными на передачу наград семьям павших бойцов были военный комиссар области полковник Андрей Летунов и руководитель облкомказачества Эдуард Давыдовский.

Молодогвардейцы Приангарья помогают бойцам СВО и их семьям

Молодогвардейцы Приангарья помогают военнослужащим и их семьям, сообщает runews24.ru.

В Иркутске члены МГЕР привезли супруге военнослужащего питьевую воду, так как до ближайшей водоколонки несколько километров.

Во втором случае в помощи молодогвардейцев нуждалась пожилая мать бойца спецоперации, которая не успела заготовить дрова на зиму. Волонтеры накололи и удобно сложили поленья.