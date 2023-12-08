Мобилизация: последние новости на сегодня 8 декабря 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 декабря 2023, в материале «Рамблера».
Тюменские общественники помогут фонду Путина в поддержке участников СВО
В Тюменской области Общественная палата заключила соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на власти города Ялуторовск.
В соглашении предусмотрено проведение совместных мероприятий по оказанию помощи бойцам и их семьям.
Фонд «Защитники отечества» был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Его основными задачами является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших.
В Волгограде родственникам погибших героев СВО передали ордена Мужества
В Волгограде состоялась передача высоких наград родственникам погибших героев спецоперации, сообщает «Волгоградская правда».
Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Родственникам погибших были переданы ордена Мужества.
Уполномоченными на передачу наград семьям павших бойцов были военный комиссар области полковник Андрей Летунов и руководитель облкомказачества Эдуард Давыдовский.
Молодогвардейцы Приангарья помогают бойцам СВО и их семьям
Молодогвардейцы Приангарья помогают военнослужащим и их семьям, сообщает runews24.ru.
В Иркутске члены МГЕР привезли супруге военнослужащего питьевую воду, так как до ближайшей водоколонки несколько километров.
Во втором случае в помощи молодогвардейцев нуждалась пожилая мать бойца спецоперации, которая не успела заготовить дрова на зиму. Волонтеры накололи и удобно сложили поленья.
Как заявил руководитель Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниил Литвинов, сибиряки работают на благо СВО круглые сутки.