Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ
© Alina Smutko / Reuters

Отмечается, что украинская пехота была уничтожена на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне проведения спецоперации.

В министерстве также сообщили, что в ходе активной обороны штурмовики при поддержке операторов БПЛА взяли несколько опорных пунктов украинской армии. Отмечается, что они не дали украинским войскам закрепиться на своих позициях на флангах.

МО России сообщило об уничтожении танками Т-80БВМ артиллерии ВСУ на купянском направлении

Ранее FPV-дрон уничтожил украинский танк Т-64БВ прямым попаданием, сбросив боеприпас точно в люк наводчика. После удара экипаж украинских военных «браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял», рассказал оператор дрона Упырь.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости