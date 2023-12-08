Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Отмечается, что украинская пехота была уничтожена на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне проведения спецоперации.

В министерстве также сообщили, что в ходе активной обороны штурмовики при поддержке операторов БПЛА взяли несколько опорных пунктов украинской армии. Отмечается, что они не дали украинским войскам закрепиться на своих позициях на флангах.