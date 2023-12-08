МО РФ сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ на купянском направлении

"Танкисты Западного военного округа на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник - всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую. <…> Так, Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ", - говорится в сообщении.