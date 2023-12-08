Байден заявил, что контингент США в странах НАТО сократился до 80 тыс. человек

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что контингент Вооруженных сил США в странах НАТО сократился до 80 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное уведомление, которое Белый дом направил лидерам сената и палаты представителей конгресса.

"Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или развернуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", - заявил Байден.

В 2022 году в подобном уведомлении, которое Байден обязан делать для конгресса США, сообщалось, что американский контингент в странах НАТО в Европе составлял 90 тыс. военнослужащих. До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США допускают, что их армия будет участвовать в боях против российских войск в случае победы РФ в специальной военной операции (СВО).