Израильский чиновник: США не ставили Израилю сроков окончания операции в Газе

"Они [США] разделяют цель возвращения заложников, а это кампания, для которой невозможно установить конечную дату, а также [разделяют] цель уничтожения ХАМАС. Поэтому оценка [о том, что достижение целей военной операции в секторе Газа] не может измеряться неделями, верна, и я не уверен, что ее можно измерить месяцами", - добавил глава Совета нацбезопасности.