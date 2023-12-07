Немецкий Rheinmetall может начать производство танков «Пантера» на Украине
В Вашингтоне прошла конференция, посвященная теме наращивания выпуска вооружений на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, в ходе встречи упоминались компании BAE Systems, Rheinmetall и Baykar.
Автор статьи пояснил, что с BAE Systems ведутся переговоры по производству запчастей и со временем легких гаубиц.
Специалисты Rheinmetall уже занимаются ремонтом бронетехники на Украине и намереваются построить или арендовать промышленные площадки с тем, что наладить производство бронетранспортеров Fox и Lynx, танков Panther KF51 и комплексов ЗРК, отметил обозреватель.
Компания Baykar, уточнил автор статьи, летом начала строительство завода по выпуску дронов различных типов на Украине.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил ранее, что производство первых бронетранспортеров, после заключения соответствующих контрактов, начнется через 6-7 месяцев.