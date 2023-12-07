Немецкий Rheinmetall может начать производство танков «Пантера» на Украине

В Вашингтоне прошла конференция, посвященная теме наращивания выпуска вооружений на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

© rheinmetall.com

По данным газеты, в ходе встречи упоминались компании BAE Systems, Rheinmetall и Baykar.

Автор статьи пояснил, что с BAE Systems ведутся переговоры по производству запчастей и со временем легких гаубиц.

Специалисты Rheinmetall уже занимаются ремонтом бронетехники на Украине и намереваются построить или арендовать промышленные площадки с тем, что наладить производство бронетранспортеров Fox и Lynx, танков Panther KF51 и комплексов ЗРК, отметил обозреватель.

Компания Baykar, уточнил автор статьи, летом начала строительство завода по выпуску дронов различных типов на Украине.