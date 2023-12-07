В США указали на потерю интереса к Украине

Украина ушла на второй план на политических дебатах в Соединенных Штатах накануне выборов президента. Сложившаяся ситуация должна беспокоить Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft (RS).

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«После 130 миллиардов долларов американских налогоплательщиков с 2022 года <…> экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у нее, похоже, даже нет», — указали авторы статьи.

В материале уточняется, что украинскому вопросу уделили всего несколько минут во время президентских дебатов республиканцев.

7 декабря сообщалось, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Как уточнялось, Киев с августа по октябрь текущего 2023 года получил от западных союзников 2,11 миллиарда долларов, что на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.