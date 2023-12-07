ЦАХАЛ сообщил о гибели в бою сына главы Генштаба армии

Сын главы Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкота Галь Меир Айзенкот погиб в бою против боевиков ХАМАС. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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Военный погиб во время боев на севере палестинского анклава. Кроме того, в армии сообщили, что помимо Галя погиб еще один военнослужащий ЦАХАЛ, передает «МК».

В начале декабря исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел сообщила, что свыше 5,3 тысячи палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

27 ноября хирург из анклава Гассан Абу Ситт сообщил, что по меньшей мере 700 детей в секторе Газа перенесли ампутации из-за попаданий осколков во время обстрелов со стороны Израиля.

22 ноября руководство Израиля одобрило сделку с ХАМАС по перемирию и освобождению заложников. Сторонам удалось обменяться пленными. Так, радикальное движение ХАМАС освободило 25 человек, а Израиль — 39 палестинских заключенных.